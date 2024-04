USR a depus la Biroul Permanent al Senatului, două solicitări pentru chemarea ministrului Finanţelor şi ministrului Educaţiei în plen, la Ora Guvernului ”Pe Bolos nu-l ingrijoreaza deficitul bugetar pentru simplul motiv ca nu-l plateste el. Il platesc romanii de rand cu forta, pentru ca nu au de ales, il platesc cei care produc ceva si platesc taxe si impozite statului roman, il platesc toti cei afectati de inflatie care pe zi ce trece vad cum banii lor din buzunare valoreaza din ce in ce mai putin. Domnul ministru trebuie sa ne explice de ce e el asa de senin cand deficitul bugetar continua sa creasca accelerat, iar in jurul lui se prabusesc, rand pe rand, toate fundamentele unei economii sanatoase, iar romanii duc o viata din ce in ce mai grea”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Cristian Bordei l-a intrebat, miercuri, pe ministrul Economiei, Stefan - Radu Oprea, prezent in plen la "Ora Guvernului", in legatura cu strategia industriei nationale de aparare, in contextul unui razboi la granita tarii si al unei industrii in domeniu in care "majoritatea" celor 15…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, efectueaza astazi o vizita in județul Sibiu. Vizita include participarea la *Gala performanței invațamantului preuniversitar din Sibiu, vizitarea a doua școli din județ și intalnire cu directorii unitaților de invațamant preuniversitar*, informeaza Ministerul Educației…

- Deputatul Laurențiu Țepeluș, secretarul Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților din Romania, a efectuat o vizita de lucru in Italia, unde s-a intalnit cu președintele Comisiei pentru Cultura, Științe și Educație din cadrul Camerei Deputaților a Italiei, Federico Mollicone. Aceasta importanta…

- 19 martie 2024 AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de marti, 19 martie 2024, va semnalam: Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu Maresalul Senatului Republicii Polone, Ma gorzata Kidawa B o ska sediul MAEIntrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu delegatia…

- Proiectul Ordonanței de Urgența aflat in dezbatere publica privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a generat un scandal fara precedent in politica romaneasca de dupa 1989. De fapt, proiectul este o insailare de prevederi fara cap și fara coada, adica un ghiveci legislativ, care…

- Senatorul PSD alfred Laurențiu Mihai: Relațiile puternice dintre Romania și Republica Ceha sunt intemeiate pe o istorie lunga de prietenie și solidaritate Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai spune, intr-o postare pe Facebook, ca 'a fost onorat sa participe la intrevederea dintre președintele Comisiei…

- Senatorul USR Stefan Palarie sesizeaza Avocatul Poporului si Curtea de Conturi, acuzand ministrul Educatiei, Ligia Deca si Guvernul Ciolacu, ca au lasat in aer functionarea unor institutii cheie din Educatie si, implicit, intreg sistemul de invatamant, prin desfiintarea

- Costul standard per elev, anteprescolar si prescolar urmeaza sa inregistreze cea mai mare crestere, a afirmat, marti, ministrul Educatiei, Ligia Deca, dupa ce in sedinta Comisiei de Dialog Social au fost avizate propunerile de majorari semnificative ale acestora, informeaza AGERPRES . „Avem cea mai…