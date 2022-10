Stiri pe aceeasi tema

- Nota de plata pentru criza energetica din Europa se apropie de 500 de miliarde de euro, pe masura ce guvernele din regiune se grabesc sa amortizeze impactul cresterii explozive a preturilor, a anuntat Bloomberg, citat de Agerpres. Conform celor mai noi estimari ale Bruegel, cele 27 de state membre UE…

- Fostul premier Mihai Tudose crede ca solidaritatea europeana este foarte importanta, dar mai importanta este situația țarii tale. Europarlamentarul PSD a declarat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca omania va fi solidara, dar ca nu o sa fie niciodata de acord sa taiem 15 – 20 la…

- Unul din principalele institute de analize economice din Germania precum si Banca Centrala a Germaniei au avertizat ca prima economie a Europei se pregateste sa intre in recesiune in iarna care va veni, ca urmare a impactului semnificativ al crizei energetice asupra gospodariilor si companiilor, transmite…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa susținuta la finalul Consiliul Politic Național PSD, ca actuala coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic. Potrivit lui…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, susține ca in urmatoarele luni lumea se va confrunta cu trei crize majore. Potrivit sursei citate, Josep Borell le cere cetațenilor europeni sa ramana uniți in fața acestor provocari, pentru ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa elimine toate…

- Cum sezonul recoltarii de vara incepe in Ucraina in vreme de razboi, fermierii se confrunta cu multiple probleme – in timp ce persista amenințarea unei foamete catastrofale, transmite Euobserver. Ucraina e unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume, insa capacitatea ei de export…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…