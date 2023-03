Stiri pe aceeasi tema

- Actori cu ștate vechi, Carmen Ionescu si Bebe Cotimanis au fost colegi de facultate, au jucat impreuna in numeroase proiecte tv, iar in serialul “Lia, soția soțului meu”, difuzat la Antena 1, in fiecare joi, de la 20.30, cei doi formeaza pentru prima oara un cuplu, dand viata personajelor Maria si Marcel.…

- Elwira Petre a transmis un mesaj urmaritoarelor sale din mediul online. Aceasta iși dorește sa fie un exemplu pentru fiicele sale, dar vrea sa se pastreze tanara, indiferent de context. Se bucura de trecerea anilor și a gasit cateva remedii care o ajuta sa se mențina in forma.

- La data de 16 februarie s au implinit 4 luni de la moartea lui Nosfe. Sotia regretatului artist traieste cu dorul in suflet in fiecare clipa de la decesul partenerului ei de viata.Celebrul Nosfe s a stins din viata pe data de 16 octombrie 2022, iar vestea tragica a socat pe toata lumea. Artistul a lasat…

- Astazi s-au implinit 4 luni de la moartea lui Nosfe. Ce mesaj emoționant a transmis Madalina Crețan pe o rețea de socializare. Soția regretatului artist traiește cu dorul in suflet in fiecare clipa de la decesul partenerului ei de viața.

- Mihai Leu, fost campion mondial de box și campion național de raliuri, a implinit ieri 54 de ani și una dintre cele mai importante lupte pe care a caștigat-o a fost cea cu cancerul. Mihai Leu vede viața cu alți ochi dupa ce a primit a doua șansa la viața. In 2014, Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer…

- Pompierii de la Garda Vișina au reușit sa aduca bucurie in sufletele a 16 copii, a fost o misiune de suflet. In Ajunul Craciunului pompierii militari de la Garda Vișina au pregatit daruri, la fel cum au facut in fiecare an, salvatorii și anul acesta au reușit sa fie alaturi de familii greu incercate…

- Este motiv de bucurie in familia lui Flick și asta pentru ca fiica lui și a Denisei Filcea a spus primul ei cuvant. Soția fostului om de radio a impartașit toata emoția traita cu fanii ei de pe rețelele de socializare personale. Iata care a fost primul cuvant spus de micuța Eva Maria, dar și ce a marturisit…

- Silviu Prigoana traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soția lui. Mihaela are o prezența care intoarce privirile intotdeauna, astfel ca a facut declarații exclusive despre bijuteriile pe care le poarta, dar și care sunt talismanele ei norocoase, nelipsite la niciun eveniment.