Stiri pe aceeasi tema

- STIREA INITIALA Reddit, platforma de socializare cu o istorie de 19 ani, care gazduieste milioane de forumuri online, si-a stabilit pretul IPO la 34 de dolari pe actiune, la nivelul superior al intervalului asteptat Oferta a adus 519 milioane de dolari, potrivit unui comunicat de presa, si evalueaza…

- BULETIN DE PRESAdin 19 martie Activitatea pompierilor din ultimele 24 de ore In cursul zilei de ieri, pompierii militari au fost implicati in gestionarea a 1.569 situatii de urgenta inregistrate la nivel national. Cele mai multe interventii au avut loc in zona Bucuresti ndash; Ilfov 370 , urmata de…

- Victoria Furtuna, procuroarea care a demisionat recent de la PA, susține ca „pentru a-și aduce puterea judecatoreasca și Procuratura la genunchiul drept, a fost utilizata aparent legal reforma in justiție. „Politicul nu a facut alt ceva decat a dezbinat și a distorsionat realitatea despre sistemul justiției”,…

- Cei de la The Coffee Van, care ofera cafeaua proaspat rașnita pe platoul verde cu vedere spre Cheile Turzii (”cafea cu priveliște”), au anunțat reluarea activitații, din data de 23 martie 2024. ”Buna dimineața dragi prieteni!! A venit mult așteptatul moment al primaverii cand ne reluam activitatea!…

- Una dintre afecțiunile comune, cu care se confrunta numeroase persoane, este vertijul. Aceasta se manifesta printr-o senzație falsa de mișcare a ceea ce se afla in jur. Pentru ca poate afecta in mod considerabil calitatea vieții, este una dintre afecțiunile care merita o atenție deosebita. Totodata,…

- Cosmin și Eliza Natanticu formeaza un cuplu de peste 10 ani și participa la show-ul de la Antena 1, „Power Couple Romania”. Comediantul a povestit ca soția sa i-a dat un pumn in gura atunci cand a cerut-o in casatorie.Ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii „Power Couple Romania - La bine și…

- Alexandra, soția lui Radu Bucalae, a bifat o apariție rara la TV la Neatza cu Razvan și Dani, in ediția de pe 29 ianuarie 2024. Comediantul și partenera sa au pariticpat la un joc și au dezvaluit detalii inedite din vaiața lor de cuplu.