Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0. Cristian Sapunaru (37 de ani) este pregatit pentru derby-ul cu FCSB, de runda viitoare. Cronica meciului FC Argeș - Rapid „Am reușit tot ce ne-am propus pana in acest moment. Suntem la Rapid, e normal sa ne daruim și sa mergem langa fani. Mai e pana la meciul…

- Rapid a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0. Formația lui Mihai Iosif a stabilit un record incredibil: nu a incasat gol in primele 4 etape din Liga 1, pentru prima data in istorie. Cronica meciului FC Argeș - Rapid Rapid a gandit perfect strategia din vara, cand a mizat pe fotbaliști experiementați in defensiva.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Mihai Iosif, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se bucura de faptul ca formatia sa nu a primit gol in primele trei etape ale Ligii I si spera ca acelasi lucru sa se intample si in partida cu FC Arges de sambata. "Ne aflam in fata unui meci dificil…

- Clubul de fotbal FC Rapid a prezentat, luni, noile echipamente pe care le vor purta jucatorii in editia 2021-2022 a Ligii I in cadrul unei conferinte de presa organizate la Sala Rapid. Astfel, in noul sezon formatia giulesteana va disputa meciurile de pe teren propriu in visiniu, cele din deplasare…

- Clubul de fotbal FC Rapid a prezentat, luni, noile echipamente pe care le vor purta jucatorii in editia 2021-2022 a Ligii I in cadrul unei conferinte de presa organizate la Sala Rapid. Astfel, in noul sezon formatia giulesteana va disputa meciurile de pe teren propriu in visiniu, cele din…

- Victor Angelescu, acționarul majoritar de la Rapid, anunța alte 2-3 transferuri la nou-promovata in Liga 1. Rapid a avut o campanie agresiva de transferuri pana acum, dar nu se oprește aici. Alb-vișiniii au adus 7 fotbaliști, majoritatea cu experiența vasta, iar alți 2-3 jucatori s-ar putea alatura…

- Rapid a pierdut meciul amical cu Gaz Metan, scor 1-2. La Ghibav, nou-promovata a avut parte de inca un amical cu o echipa de Liga 1, dupa ce a intalnit CS Mioveni in urma cu 4 zile. Echipa lui Mihai Iosif a pierdut pentru prima data in acest presezon, dupa ce obținuse 3 victorii și un egal in precedentele…