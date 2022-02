Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași transmite ca incepand din dupa-amiaza de astazi, 4 februarie 2022, primarul Mihai Chirica nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA intr-o speța care privește eliberarea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, va contesta masura controlului judiciar dispusa in cazul sau pe o perioada de 60 de zile, timp in care nu are voie sa exercite functia de edil. Informatia a fost confirmata de avocatul sau, Daniel Atasiei. Intr-o declaratie acordata colegului nostru, Constantin…

- Primarul Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar. El nu mai are dreptul sa-si exercite functia in aceasta perioada. Imediat dupa aflarea vestii, au aparut reactii dure din USR. "Pus sub control judiciar si in imposibilitatea de a-si mai exercita atributiile, primarul Iasului nu si-a dat inca demisia.…

- UPDATE Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu iși va exercita atribuțiile pentru o perioada de 60 de zile ca urmare a unei masuri de control judiciar decise de procurorii DNA, dar va contestat, vineri, aceasta masura la judecatorul de drepturi și libertați. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca, incepand…

- Mihai Chirica a oferit și primele declarații dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA. Edilul Iașiului a precizat, intr-un comunicat de presa, ca este nevinovat și va face tot ce-i va sta in putința pentru a demonstra acest lucru. El a anunțat ca va cotesta decizia DNA. Mihai Chirica,…

- Primarul Mihai Chirica a precizat ca procurori din cadrul DNA Iasi au venit miercuri la sediul Primariei pentru a ridica unele documente emise incepand cu anul 2012 de la diferite servicii ale municipalitatii. "In aceasta dimineata procurori din cadrul DNA Iasi au venit la sediul Primariei pentru…