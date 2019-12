Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Catalin Necula a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Conform unei alte decizii a prim ministrului, Gheorghe Sorescu a fost numit in functia de secretar de…

- Ovidiu Burdusa a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Seful Executivului a dispus si mai multe eliberari din functie,…

- Horia-Miron Constantinescu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata, joi, in Monitorul Oficial. Conform deciziei, pana la numirea conducatorului institutiei in conditiile legii,…

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, miercuri, in Monitorul…

- Cristian Tudor Bacanu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata vineri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a sefului Executivului, Cristina-Daria Buzasu-Enache a fost numita in functia de consilier…

- Florian-Emil Dumitru a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Decizia semnata de premier a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Florian-Emil Dumitru este membru in cadrul Federatiei Nationale Pro Agro si director…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Bogdan Aurescu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Bogdan Aurescu este desemnat ministru de Externe in Cabinetul condus de Ludovic Orban. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…