Mihai Budeanu a fost externat după 3 săptămâni petrecute în spital! Faimosul doctor Ioan Alexie din Las Vegas s-a implicat personal în tratarea solistului Artistul, in varsta de 44 ani, spune ca a dus o lupta foarte grea și a fost la un pas sa-și piarda viața din cauza virusului momentului. In refacerea sa s-a implicat insuși renumitul Ioan Alexie doctorul de boli infecțioase de origine romana care trateaza vedete in Las Vegas.El le-a furnizat doctorilor romani protocolul de tratament folosit in spitalele americane. Mihai a fost internat inițial la Mangalia, ca apoi sa fie transportat la Medgidia. ”Familia mea a fost greu incercata. Viața e asa de incurcata uneori si nu știm ce ne asteapta.A venit timpul sa multumesc si eu personal medicilor care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

