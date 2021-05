Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID produs de Pfizer/BioNTech a fost autorizat si pentru folosirea la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite, conform agentiei americane pentru medicamente (FDA), informeaza Agerpres . Janet Woodcock, seful interimar al FDA, spune ca acesta este „un pas important…

- Profesorul Alexandru Rafila afirma ca, daca nu pregatim din timp campania de informare pentru vaccinarea copiilor, nu vom avea o campanie de vaccinare de succes. El afirma ca parintii trebuie sa stie ca eficacitatea vaccinului este chiar mai mare decat in cazul adultilor, se apropie de suta la suta,…

- „Nu am avut nicio inștiințare. Luni s-au prezentat la noi acasa doua doamne și au spus ca doua dintre fetele care sunt cu fiul cel mare la școala au fost luate deja de Protecția Copilului.Nu am reușit sa vedem copiii de cand au fost luați. Am vrut macar bebelușul și ni s-a spus ca nu este posibil. Cel…

- Diana Sosoaca se opune vaccinarii copiilor impotriva noului coronavirus. Ea a mers chiar mai departe: ameninta ca va cere despagubiri de cinci milioane de euro in caz de deces dupa imunizarea cu oricare dintre vaccinurile anti-Covid. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania,…

- Valeriu Gheorghita, coordonatul campaniei de vaccinare din Romania, a transmis astazi ca va exista modalitatea de programare telefonica pentru vaccinare anti Covid 19. Constanta este unul dintre cele sapte judete unde vor fi dislocate centre mobile de vaccinare, a mai spus Gheorghita.Incercam sa gasim…

- Valeriu Gheorghița a declarat ca inca se așteapta studii care sa duca la concluzia unei singure vaccinari pentru cei care au avut Cvoid-19, iar pana atunci, Romania merge pe varianta rapelului la vaccinare.„Monitortizam recomandarile statelor UE, iar Romania este parte a unui cadru european, iar acesta…

- Alți aproape 80 de elevi și angajați din școli au fost confirmați cu COVID-19 in ultima zi, conform datelor furnizate de Ministerul Educației vineri, in cea de a cincea zi de la redeschiderea școlilor din Romania, potrivit HotNews. Numarul cazurilor inregistrate in școli in perioada 11-12 februarie…