- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul 2 al probei de dublu mixt la Wimbledon, unde face echipa cu Marcin Matkowski (Polonia). Cei doi au trecut, cu scorul de 6-3; 7-5, de Alicja Rosolska (Polonia)/ Divij Sharan (India).

- Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru joaca, luni, la dublu feminin si dublu mixt la turneul de la Wimbledon, informeaza news.ro.Pe terenul 8, in al doilea meci, perechea Monica Niculescu/Kirsten Flipkens (Romania/Belgia), cap de serie 13, va juca in optimi contra…

- Romancele Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-au calificat, sambata, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului,...

- Perechea romana Irina Begu/ Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 15, s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al...

- Romania va fi reprezentata de doua jucatoare, Raluca Olaru si Mihaela Buzarnescu, in proba de dublu mixt a turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Olaru face pereche cu francezul Fabrice Martin, urmand sa infrunte in primul tur cuplul australian…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru, venita din calificari, a fost invinsa de americanca Venus Williams, a noua favorita, cu 4-6, 6-0, 6-1, miercuri, in runda a doua a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Dulgheru (29 ani, 141 WTA), care a facut…

- Perechea formata din romancele Irina Bara si Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cuplul Hao-Ching Chan (Taiwan)/Zhaoxuan Yang (China), cu 6-3, 1-6, 6-4, marti, in sferturile probei feminine de dublu la turneul de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Favoritele numarul opt s-au…

- Doua victorii in 5 ore pentru Mihaela Buzarnescu, in turneul WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Locul 32 WTA s-a calificat in sferturi la simplu, iar la dublu a ajuns in semifinale, alaturi de Raluca Olaru.