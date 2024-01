Stiri pe aceeasi tema

- Inna continua sa fie cea mai bogata solista din Romania și continua sa locuiasca la țara! Barcelona este cea de-a doua sa casa insa Comuna Pantelimon prima. Chiar daca nu are o activitate artistica prea aplaudata in Romania, solista continua sa fie invitata la mari evenimente muzicale din afara țarii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in acest an vor fi alocate peste 27 de milioane de lei pentru deratizare si dezinsectie. "27.061.510 lei este bugetul aprobat de Consiliul General pentru anul 2024 pentru aplicarea tratamentelor de deratizare si dezinsectie. Acestea vor fi aplicate…

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi - care se afla la putere din 2014 - a fost reales presedinte cu 89,6% dintre voturile exprimate si obtine astfel un nou mandat de sase ani, anunta luni Autoritatea Electorala egipteana, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintele Autoritatii Electorale, Hazem…

- Cristian Tudor Popescu afirma ca inlaturarea sa de la Digi24, in vara lui 2022, poate fi explicata și prin banii primiți de catre companie de la PNL, precum a aratat Libertatea intr-o investigație publicata astazi, 12 decembrie, in care dezvaluie ca site-ul Digi24 a primit un milion de euro din bani…

- Prorpietarul zonei retrocedate din IOR din București a fost amendat cu 35 de milioane de euro.Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a comunicat ca Poliția Locala a Municipiului București a dispus o amenda de 35 de milioane de euro pentru proprietarul terenului retrocedat din zona IOR, unde au…

- Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a anunțat in cursul dimineții de marți o amenda record, in valoare de 35 de milioane de euro, pentru Maria Cocoru, proprietara unei porțiuni retrocedate din Parcul IOR. Potrivit edilului Capitalei, sancțiunea uriașa vine in urma unor acuzații grave de distrugere…

- Un nou studiu realizat pe micutele graunte de zircon din mostrele de sol selenar obtinute in perioada misiunilor Apollo sugereaza ca satelitul natural al Terrei s-ar fi format cu 40 de milioane de ani mai devreme decat se credea, transmite sciencealert.com.