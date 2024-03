Mihaela Bîtu, CEO ING: „Cel mai important job este cel de mamă. Funcțiile pe care le avem sunt trecătoare” Chiar și pentru femeile de succes, ajunse pe cele mai inalte poziții din companii, „jobul de mama” ramane cel mai important lucru din viața lor. Cum reușește o femeie sa se imparta intre ședințele de la banca și viața de familie: Mihaela Bitu, CEO al ING Romania, spune ca pentru ea, cel mai important job a fost intotdeauna cel de mama. De la dorința ei sa ajunga economist ca „sa poata vedea lumea”, Mihaela a ajuns in cea mai inalta poziție dintr-o banca, dar a avut intotdeauna grija sa iși invețe proprii copii valoarea banilor. Cel mai important job este cel de mama. Funcțiile pe care… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

