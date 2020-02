Migranți ilegali găsiți ascunși sub banchete, în trenul Bucureşti – Viena, la frontiera de vest Patru indieni cu varste intre 23 și 41 ani au fost prinși, in noaptea de marți spre miercurim, ascunși sub banchete, in trenul Bucuresti – Viena. Indienii voiau sa ajunga in Ungaria pentru a merge apoi in vestul Europei. Politistii de frontiera din Curtici, judetul Arad, au verificat trenul international care circula pe ruta Bucuresti […] Articolul Migranți ilegali gasiți ascunși sub banchete, in trenul Bucuresti – Viena, la frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

