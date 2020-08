Migranți din Siria, Irak şi Algeria, care încercau să treacă ilegal în Ungaria, prinși la frontieră FOTO Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale de pe raza judetului Arad au descoperit, atat in punctul de frontiera, cat si in zona de competenta, douazeci de cetateni din Siria, Irak si Algeria, care au folosit diferite mijloace pentru a incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 13.08.2020, in jurul orei 09.00, […] Articolul Migranți din Siria, Irak si Algeria, care incercau sa treaca ilegal in Ungaria, prinși la frontiera FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

