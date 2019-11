Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democratic Unionist Nord-Irlandez (DUP), care le-a asigurat conservatorilor premierului Boris Johnson o majoritate fragila in parlamentul britanic, a anuntat joi ca nu sprijina noul acord privind Brexitul convenit intre Londra si Bruxelles, liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn cerand…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca acordul la care s-a ajuns joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit exclude orice necesitate de a amana din nou data Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie, relateaza AFP si DPA. "Nu va exista o amanare. Nu mai exista motiv…

- 'Sunt convins ca toate partile vor in mod serios sa ajunga la un acord pana la sfarsitul lunii', data prevazuta pentru iesirea Regatului Unit din UE, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar in fata presei de la Dublin. 'Exista o cale spre un posibil acord, dar raman numeroase probleme de rezolvat',…

- 'Ministrul de externe a vorbit astazi (luni, n.red.) cu secretarul (de stat) Pompeo pentru a discuta o serie de subiecte, printre care Brexit, Hong Kong, Siria, Iran si cazul lui Harry Dunn, in care (Raab) si-a reiterat dezamagirea fata de decizia SUA si le-a cerut (autoritatilor americane) sa o…

- Exista in continuare o "mare prapastie" intre Londra si Bruxelles, care incearca sa ajunga la un compromis privind Brexitul, a declarat vineri ministrul irlandez al afacerilor externe Simon Coveney, cu prilejul unei intrevederi cu Michel Barnier la Bruxelles, relateaza AFP potrivit Agerpres. Barnier,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, vine tare din spate in cursa pentru comisarul european roman, zic surse de la Bruxelles pentru STIRIPESURSE.RO. Candidatul Romaniei, Rovana Plumb, are de dat explicații in Parlamentul European despre declarația de avere și inca nu și-a securizat voturile PPE.…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, s-a intalnit, ieri, cu negociatorul sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, pentru a discuta despre documentele pe care guvernul de la Londra le-a transmis Comisiei Europene, potrivit romania-actualitati.ro.Acestea contin detalii despre viziunea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost calificat drept un "excelent politician" de ministrul ungar de externe, care a estimat vineri ca criticile la adresa premierului de la Londra, care intampina dificultati in gestionarea Brexitului, sunt "in cea mai mare parte nejustificate", relateaza AGERPRES.Citește…