Microsoft lansează o aplicaţie Xbox pentru televizoarele inteligente, astfel că utilizatorii nu vor mai avea nevoie de console Compania a declarat joi ca va aduce mai intai aplicatia pe televizoarele inteligente Samsung din 2022 si apoi va extinde distributia catre alti producatori. Este un pariu indraznet pentru Microsoft, dupa ce veniturile din hardware ale Xbox au crescut cu 92% anul trecut. Compania a spus ca aplicatia va fi disponibila incepand cu 30 iunie, in 27 de tari. Miscarea indica faptul ca Microsoft se concentreaza pe obtinerea de venituri din continutul si serviciile de jocuri, nu doar din console, unde compania ramane in urma Nintendo si Sony. Cea mai mare implicare a Microsoft in domeniul jocurilor a avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

