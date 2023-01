Este posibil ca grupul Microsoft sa primeasca un avertisment antitrust al UE cu privire la oferta sa de 69 de miliarde de dolari pentru preluarea producatorului jocului video ”Call of Duty” Activision Blizzard, au spus persoane familiare cu chestiunea, ceea ce ar putea reprezenta o alta provocare pentru finalizarea tranzactiei, transmite Reuters. Comisia Europeana pregateste o foaie de acuzatie cunoscuta sub numele de declaratie de obiectii, in care isi exprima preocuparile cu privire la acordul care va fi trimis la Microsoft in urmatoarele saptamani, au spus oamenii. Organismul de supraveghere…