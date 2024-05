BMW a importat în SUA 8.000 de vehicule cu piese de la un furnizor chinez interzis, se arată într-un raport al Senatului Un raport al presedintelui Comisiei pentru Finante a Senatului, Ron Wyden, a spus ca BMW a importat 8.000 de Mini Cooper cu piese de la un furnizor chinez interzise conform legii din 2021 si ca BMW a continuat sa importe produse cu piesele interzise cel putin pana in aprilie. BMW Group a declarat intr-un e-mail ca ”a luat masuri pentru a opri importul produselor afectate”. Compania va desfasura o actiune de service pentru inlocuirea pieselor specifice, adaugand ca ”are standarde si politici stricte privind practicile de angajare, drepturile omului si conditiile de munca, pe care toti furnizorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

