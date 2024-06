Stiri pe aceeasi tema

- The government will continue to take decisions to protect the population's standard of living, Prime Minister Marcel Ciolacu said on Wednesday, also mentioning that inflation dropped to almost 5 percent in May, i.e. "to what the central bank was forecasting only for the end of this year."

- Fiecare femeie doreste sa arate impecabil la evenimentele speciale din viata ei, iar alegerea rochiei potrivite este esentiala pentru a si indeplini aceasta dorinta. De la rochiile de mireasa, care reprezinta piesa centrala a unei nunti, pana la rochitele de seara si rochiile de ocazie, fiecare tip…

- Sezonul turistic in Grecia abia a inceput și mulți romani viseaza deja la plimbarile prin piațetele invadate de turiști, la tavernele locale, magazinele de suveniruri și la mirosul și gustul preparatelor tradiționale grecești. Prețurile ușor mai mari decat anul trecut sunt inca rezonabile pentru un…

- (P.E.) Comunicat Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Un nou PUG și reguli clare in materie de urbanism sunt obligatorii Alba Iulia are nevoie de un nou Plan Urbanistic General și de un nou regulament de urbanism, adaptat acestuia, care sa stabileasca in mod clar ce, unde și cum construim in oraș.…

- Revolut se așteapta ca peste 1 milion de romani sa-și poarte cardul in telefonul mobil sau in portofelul fizic, vara asta, prin toata Europa, in timpul concediilorRevolut Travel Report: 60% dintre romanii chestionați au declarat ca și-au planificat principala vacanța in iulie

- Economia Chinei a avut un bun inceput in 2024, fapt confirmat de datele oficiale din primul trimestru al anului, a declarat Lin Jian, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit acestuia, increderea comunitații internaționale in dezvoltarea Chinei este in creștere. Instituțiile financiare…

- Cum viitorul se construiește cu ajutorul generațiilor actuale, ințelegerea tinerilor din Generația Z este esențiala pentru fiecare dintre noi. Acest subiect este de interes, fie ca ești angajator și iți dorești sa atragi echipe tinere in compania ta, fie

- Cu lactate fara componente de origine animala și alternative de carne vegetariana deja prezente pe piața, este evident cum biotehnologia poate revoluționa industria alimentara. Progresele in ingineria genetica permit utilizarea microorganismelor pentru a produce alimente vegane care sunt sanatoase pentru…