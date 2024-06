Maxagro, tot mai prezent pe drumurile județului CARAȘ-SEVERIN – Cei de la Drumuri și Poduri Banat (Maxagro) incep sa fie din ce in ce mai prezenți pe drumurile din Caraș-Severin. Potrivit șefului județului, firma face lucrari de calitate și pe bani mai puțini decat restul, reușind din ce in ce mai mult la licitații. Și nu doar pe drumurile județene, ci și pe cele naționale! Zilele acestea, s-a intervenit pe DN 68, intre Voislova și Bauțar, cu așternerea de covor asfaltic, și de la Bauțar la Bucova, unde anterior a fost de asemenea turnat covor asfaltic. Și daca reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara vorbeau despre… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni dupa-amiaza avertizare cod roșu de vijelii in județele Caraș-Severin, Arad și Timiș. Sunt anunțate furtuni cu rafale de peste 90 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp. Avertizarea este valabila pana luni, la ora…

- La data de 03 iunie a.c., polițiștii orașului Recaș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat sub aspectul savarsirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In fapt, la…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta este concluzia circului de doua ore și jumatate al ședinței extraordinare a Consiliului Județean, de joi, 16 mai, in cadrul careia consilierul Ioan Crina a subliniat ca toate drumurile sunt importante, dar a votat impotriva! Scanteile circului au pornit din trei zone ale forului…

- CARAȘ-SEVERIN – Ajuns la cea de-a VII-a ediție, Festivalul de teatru pentru copii are de acum o anvergura internaționala! Mutat in acest an mai aproape de sezonul estival, festivalul cuprinzand nu mai puțin de 26 de spectacole se va desfașura in perioada 18-26 mai, deopotriva in sali de spectacole și…

- CARANSEBEȘ – Veste buna pentru șoferii din toata zona Caransebeșului: de luni, 13 mai, este din nou funcțional, dupa o buna perioada de timp, sediul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor! Sediul, un imobil refacut de municipalitate, a fost…

- CARAȘ-SEVERIN – Aceasta, cu o ședința de organizare și mobilizare prezidata de prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu! Intrucat programul zilei de sambata, 11 mai, urma sa fie unul dens și prelungit, ședința de organizare, pentru care au fost convocați la sediul PSD din Reșița candidații de primari,…

- CARAȘ-SEVERIN – Insoțit de senatorul Adrian Torma, de Ionuț Popovici, candidatul la Primaria Reșița, de Luca Malaiescu, primarul orașului Oțelu Roșu, și de alți social democrați, șeful PSD Caraș-Severin a depus azi listele cu semnaturi pentru candidatura la președinția forului județean! „Azi, in Sfanta…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului a facut o scurta radiografie a celor mai recente nelegalitați inregistrate pe drumurile publice! Primul caz prezentat este cel al unui cetațean ucrainean de 34 de ani, surprins la volanul unui autoturism, pe Bulevardul Muncii din Reșița, in noaptea de miercuri spre…