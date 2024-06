Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, a anunțat oficial ca a lansat inițiativa ”Cetațeni pentru Europa”. ”Alaturi de mai mulți colegi, am lansat inițiativa “Cetațeni pentru Europa”. Scopul nostru este sa ne mobilizam pentru a vorbi despre beneficiile integrarii…

- Vacanța in Baku Zborul direct Bucuresti-Baku si retur este un vis devenit realitate si inseamna un proiect care va completa alte doua initative la care Romania si Azerbaijan lucreaza, respectiv livrarea de energie verde si crearea unui coridor de transport de marfuri generale intre Asia si Europa, prin…

- Incepand cu data de 1 iulie 2024 vor intra in vigoare noile norme de securitate cibernetica la nivelul Uniunii Europene. Pe scurt, acestea sunt menite sa protejeze impotriva hackerilor arhitectura electronica a mașinilor moderne. Tocmai din aceasta cauza, Porsche a confirmat ca modelele 718 Cayman și…

- Porsche 718 Cayman și Boxster, cele mai accesibile modele din gama constructorului german, au fost retrase de pe majoritatea pieței din Europa. Mai exact, cele doua modele nu mai sunt disponibile din acest moment țarile membre ale Uniunii Europene. Motivul pentru care cele mai accesibile modele ale…

- Cat ar costa intrarea Ucrainei in Uniunea Europeana și cat ar aduce in schimb? Aceste intrebari nu au fost inca abordate in detaliu de catre cei douazeci și șapte, intrucat aderarea la UE a țarii aflate in razboi este departe. Unele think tank-uri pro-europene au inceput totuși sa calculeze. Cel…

- Zeci de tineri din Albania, Belgia, Norvegia, Austria, Franta, Irlanda, Spania, Romania și Italia, impreuna cu reprezentanți ai administrațiilor locale din Norvegia, Croația și Romania se afla, in aceste zile, in județul Salaj, la Adunarea Generala a Rețelei Regionale de Tineret. Evenimentul este organizat…