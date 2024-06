Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane instabila in Romania. Alina Serban, meteorolog ANM, a aratat unde loveste furtuna de cod rosu in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, in Bucuresti și in partea de sud-est a țarii vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferica, dar furtunile se muta in Dobrogea si Moldova. Și in…

- Autoritatile din judetul Botoani au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie dupa ce s-a produs o explozie urmata de incendiu la un magazin de bricolaj. 12 persoane au fost ranite, una fiind in stare grava.

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Polițiștii sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin fac joi 13 percheziții in 7 județe intr-un dosar in care se fac cercetari, printre altele, pentru neraportarea in totalitate la ANRM a carbunelui extras fara licența din Caraș-Severin. Polițiștii din…

- Cum va fi vremea in Romania in urmatoarea perioadaDe la inceputul saptamanii pana miercuri, 29 mai, se așteapta precipitații semnificative și furtuni locale in regiunile Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și estul Transilvaniei. Pe alocuri, aceste condiții meteorologice severe vor afecta și alte parți…

- Un barbat din localitatea Blajeni, judetul Hunedoara, a suferit rani grave dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat peste el, in timp ce lucra pe camp. „Sosit de urgența la locul accidentului, echipajul SMURD al Secției Brad a constatat ca barbatul, in varsta de aproximativ 55 de ani, era…

- Vremea se schimba din nou. Dupa ce astazi si maine vom avea maxime chiar si de 27 de grade celsius, temperaturile vor scadea brusc in tara. Unde va fi cel mai rece, dar si cat va continua sa ploua aflam de la meteorologul de serviciu ANM care a facut declarații in exclusivitate pentru Realitatea PLUS."Racirea…

- Acest sfarșit de saptamana vine cu temperaturi extrem de ridicate pentru sfarșitul lunii martie. In weekend și la inceputul saptamanii viitoare se vor inregistra valori termice cu 10-12 grade Celsius peste cele normale pentru aceasta data, a explicat meteorologul ANM, Marina Antonescu, la Euronews.In…