Acord al Pfizer pentru soluţionarea a peste 10.000 de procese cu privire la riscurile de cancer legate de medicamentul Zantac Acordurile acopera procese in instantele de stat din SUA, dar nu rezolva complet expunerea companiei la revendicarile legate de Zantac, se arata in articol, adaugand ca detaliile financiare ale acordurilor nu sunt disponibile imediat. Pfizer nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii a Reuters. In 2020, Administratia pentru medicamente si alimente din SUA a cerut producatorilor de medicamente sa retraga Zantac si versiunile sale generice de pe piata, dupa ce a fost gasita o substanta care cauzeaza cancer numita NDMA, in mostre ale medicamentului. Mii de procese au inceput sa se acumuleze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

