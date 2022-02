Stiri pe aceeasi tema

- A dat dovada de iresponsabilitate crasa. Soferul unui microbuz a fost surprins in timp ce tragea cu sania sase copii. La volanul vehiculului era un barbat de 34 de ani din judetul Hunedoara. Incidentul a avut loc intr-o zona turistica din judetul Caras-Severin.

- Un accident rutier a avit loc pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In accident au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul masinii, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma impactului, scrie News.ro. ”Accident…