- Actorul Mickey Rourke, in varsta de 70 de ani, se afla in Romania, la Oradea, unde se filmeaza pelicula „21 de rubini”, film scris și regizat de Ciprian Mega. Vedeta a facut dezvaluiri despre prietenia lui cu Ilie Nastase și nopțile de pomina petrecute in Romania.

- Celebrul actor Mickey Rourke (70 de ani) și-a amintit de nopțile de pomina petrecute in Romania alaturi de Ilie Nastase (76 de ani). Mickey Rourke este prezent in Romania pentru pelicula „21 de rubini”, film scris și regizat de Ciprian Mega. Actorul american spune ca se simte ca acasa aici și a dezvaluit…

- Liderul PSD arunca in ograda PNL eșecul mandatului primarului Nicușor Dan și considera cliberalii ar trebui sa isi asume ca au gresit atunci cand i-au sustinut pe Nicusor Dan si pe Clotilde Armand. „Domnul Nicusor Dan a fost votat. Nicusor Dan este candidatul Partidului National Liberal si al USR. Sa…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu o aeronava Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre București spre orașul de pe Crișul Repede, transmite Ebihoreanul.ro. Maia Sandu s-ar fi aflat in Romania intr-o vizita privata. Deși era de așteptat ca președinta…