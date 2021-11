Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Daria Radionova și Alex Bodi formeaza din nou un cuplu! Se pare ca flacara dragostei s-a reaprins intre cei doi, deși rusoaica se logodise lunile trecute cu fostul ei partener de viața. Și pentru a pune capat tuturor zvonurilor aparute, focoasa blondina a postat o imagine cu afaceristul pe…

- Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au surprins primele imagini cu cel mai nou cuplu din lumea showbiz-ului romanesc. Se pare ca Adrian Sarbu are acum o noua partenera de viața, fiind indragostit lumea de o fosta angajata, așa cum se poate observa clar și din imagini.

- Ema Uta a lasat in urma inhibițiile, chiar pe rețelele de socializare! Pentru ca are o comunitate impresionanta de urmaritori, iubita afaceristului Alex Bodi nu se sfiește sa le arate internauților cat de bine arata, mai ales dupa antrenamentele pe care le respecta, cu strictețe, la ea acasa.

- Asta da veste! Deși fiul ei are doar cinci ani, acum Adda s-a trezit ca ar putea fi oricand soacra mare și asta pentru ca Alexandru are deja o iubita. Micuțul i-a spus artistei ca este indragostit de Ana, ba chiar, au și primul desen impreuna.

- Liviu Dragnea, in varsta de 58 de ani, traiește o poveste de dragoste atipica cu Irina Tanase, mai tanara cu 30 de ani decat el. Recent, Liviu Dragnea, a vorbit despre femeia care l-a așteptat cu brațele deschise in ziua in care a fost eliberat din inchisoare.

- A suferit cat a suferit dupa ultima desparțire, dar iata ca a rasarit soarele și pe strada lui Cuza de la Noaptea Tarziu. Tanarul a facut acum o noua cucerire, iar internauții au fost in stare de șoc, mai ales cand au vazut ca Iulian Adrian Popescu, pe numele lui adevarat, se iubește cu o chinezoaica…