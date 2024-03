Stiri pe aceeasi tema

- Kate Abdo (42 de ani), gazda emisiunilor despre Liga Campionilor și Europa League la CBS Sports, a facut publica relația cu Malik Scott (43 de ani). Kate Abdo gazduiește cea mai apreciata emisiune fotbalistica a momentului. Ii are alaturi pe Thierry Henry, Jamie Carragher și Micah Richards, intr-un…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2023 un deficit al balantei comerciale in valoare de 291 miliarde de euro pe relatia cu China, mai mic cu 106 miliarde de euro (27%) comparativ cu 2022, arata datele publicate luni de Eurostat. In ultimul deceniu, deficitul balantei comerciale al UE pe relatia cu…

- Relația dintre modelul Kim Kardashian (43 de ani) și Odell Beckham Jr. (31 de ani), jucatorul celor de la Baltimore Ravens, nu mai este un secret. Apropiații lui Kim și Odell au dezvaluit ca cei doi au o relație exclusiva, inceputa in septembrie 2023. Lucrurile au evoluat in ultimele saptamani și sunt…

- Sunt impreuna de cateva luni bune, dar și-au ținut la inceput relația departe de ochii curioșilor. Kamara și Gabriella Nastas nu mai ascund, dupa ce au recunoscut ca formeaza un cuplu. Ipostazele in care au fost surprinși de curand.

- Dupa succesul uimitor al primului sau album, „Sad Romance Deluxe”, și colaborarea de top „HALLELUJAH” alaturi de Blaqbonez, CKay este pregatit sa incante din nou publicul cu doua single-uri noi: „MYSTERIOUS LOVE” și „IS IT YOU?”. Lansate pe 26 ianuarie 2024, fix inainte de sezonul Valentine’s, aceste…

- Așa cum a obșinuit pe toata lumea, Tzanca Uraganu traiește ”pe picior mare” alaturi de iubita lui! Manelistul a dus-o pe Alina Marymar intr-o vacanța de lux in Dubai. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice unul alaturi de celalalt!

- Andreea Balan și Victor Cornea sunt nedesparțit! Indiferent de cat de departe pleaca jucatorul de tenis in turneu, cantareața il susține cu orice preț. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice, in cele mai importante zile pentru iubitul ei!