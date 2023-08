Stiri pe aceeasi tema

- Un lac de acumulare din Targu Jiu a devenit o mica delta. Suprafața apei a fost acoperita de o planta acvatica plutitoare, cunoscuta cu numele de castanul de balta, unul dintre cele mai puternice filtre naturale. Mica delta e casa pentru zeci de familii de egrete, lebede și rațe salbatice.

- Barbatul de 52 de ani care a impușcat in picioare și abdomen un barbat la Turcinești, județul Gorj, a fost gasit in localitatea Iezureni din Targu Jiu. „In aceste momente barbatul se afla in custodia politistilor. Barbatul va fi condus la audieri, iar dupa ce procurorul de caz va administra toate probele…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) scoate la vanzare un hotel pe care il deține in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Au fost intocmite documentațiile necesare care vor fi prezentate acționarilor Complexului Energetic Otenia, la finalul acestei luni. Propunerea este de vanzare a acțiunilor pe…

- Un cutremur de 4.1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 19 iunie, in jurul orei 8.26, in Romania. Epicentrul a fost localizat in Oltenia, Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15…

- Avea doar 19 ani, era frumoasa și avea toata viața inainte, numai ca destinul a vrut altfel. Cel mai probabil, Denisa, tanara de 19 ani din Gorj calcata de tren intr-un tunel pe calea ferata, a decis sa se sinucida, din cauza unui santaj cu imagini indecente din partea iubitului. Incidentul s-a produs…

- Oltenia ramane mai saraca in prima divizie a handbalului feminin romanesc, dupa ce CSM Slatina a retrogradat oficial in liga secunda. Gruparea slatineana a cedat marti pe terenul actualei campioane, CSM Bucuresti, cu scorul de 31-21 si astfel se vede nevoita sa-si ia ramas bun de la prima scena a handbalului…

- Un nou cutremur s-a produs marți dupa-amiaza in zona Olteniei, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de 16 mai 2023 la ora 15:35:39 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona Olteniei, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea…

- Social Saptamana Europeana a Testarii / Aproape 160.000 de persoane au fost testate pentru hepatitele virale B și C prin programul LIVE(RO)-2 SUD in aproape doi ani de program mai 16, 2023 09:43 Cel mai amplu program de screening al hepatitelor virale B și C, derulat in douasprezece județe din zona…