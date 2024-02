Stiri pe aceeasi tema

- Contractul "Servicii tratament balnear, cazare si masa pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Nationala de Pensii Publice pentru perioada 2024 ndash; 2025ldquo; are o valoare estimata, cuprinsa intre 217.880.560 si 599.999.072 lei. Pe lista, sunt si sapte statiuni balneare din judetul Constanta.…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic pentru 18 județe din țara, valabila pana duminica dimineața.Potrivit ANM, sunt vizate, integral sau parțial, județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița,…

- Anul 2024 incepe cu scumpiri, iar romanii fac tot posibilul pentru a putea sa se intrețina de la luna la luna. In unele orașe salariile sunt mari, pe cand in altele sunt mai mici. Unde se caștiga cel mai bine? Orașele din Romania cu cele mai mari salarii Capitala Romaniei se situeaza in fruntea clasamentului…

- CARAS-SEVERIN – Raportat la cel mai mic salariu mediu net pe domeniu, ne-am putea prezenta drept un judet de functionari si secretare! Cu o medie neta de 3.100 de lei pe luna, angajatii din judetul nostru au avut in 2023 cele mai mici salarii din Romania, potrivit celei de-a 8-a editii a raportului…

- Pana la ora 9:00, in zeci de localitati din judetele Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti, Gorj, dar si in Giurgiu si Teleorman, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Fenomenul va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea ghetusului.Tot…

- Anca Bordușanu a fost numita vineri subprefect al județului Gorj. Aceasta ii ia locul subprefectului Mihai Istrate, care va reveni pe postul de director al liceului din Țicleni. Anca Bordușanu este secretar executiv al PSD Gorj, șefa Organizației Județen de Femei a PSD și director al Medserv Min Targu…

- Un barbat din judetul Gorj a fost atacat de un urs, duminica dimineata, in timp ce participa la o partida de vanatoare. A suferit mai multe plagi la maini si la coapse, precum si o fractura la antebrat si a fost dus la Spitalul din Targu Jiu, medicii de la aceasta unitate solicitand transferul la un…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 200 de ani de la nasterea lui Lascar Catargiu.Valoarea nominala a monedei este de 100 lei, iar aceasta va avea o forma rotunda, cu un diametru de 21 mm si o greutate de 6,425 grame.Aversul monedei reda statuia…