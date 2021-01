Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Din totalul celor 798.589 de angajati din administratia…

- 400.000 de elevi din trei milioane nu au acces la internet in locuințele lor deoarece comunitațile in care traiesc nu beneficiaza de acest serviciu. Declarația a fost facuta astazi de subsecretarul de stat in Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), Jean Badea, la prezentarea strategiei de digitalizare…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii lanseaza invitatia de participare la activitatile grupurilor de lucru ce vor fi constituite in vederea elaborarii Strategiei 2021 – 2027 privind Digi-talizarea Educatiei din Romania -SMART-Edu. Invitatia este adresata specialistilor din cadrul autoritatilor in domeniu,…

- CARAS-SEVERIN – Mai mult de 50% dintre ei iși doresc sa desfașoare cursuri offline, iar 21% dintre dascali sunt de parere ca, la ora actuala, sistemul hibrid ar funcționa mai bine in scenariul roșu, in contextul pandemic, arata rezultatele unui chestionar realizat de organizaționala educaționala SuperTeach,…

- Peste 66% dintre profesorii participanți la un sondaj online susțin redeschiderea școlilor, mai mult de 50% dintre ei iși doresc sa desfașoare cursuri offline, iar 21% sunt de parere ca, la ora actuala, sistemul hibrid ar funcționa mai bine in scenariul roșu, in contextul pandemic, arata rezultatele…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat pe Facebook ca bugetul alocat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru școli a fost depașit in doar trei zile. Inspectoratele școlare și autoritațile locale au depus proiecte in valoare de 184 de milioane de euro, in condițiile in care bugetul inițial…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, marți, o premiera in invațamantul universitar: toate locurile la masterul didactic, organizat in opt universitați din țara, au fost ocupate, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al MEC, opt universitați desfașoara, in anul universitar…