Mexicul să în judecată în SUA, într-o acţiune fără precedent, mari producători de armament americani şi cere despăgubiri Ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard a anuntat miercuri ca o plangere impotriva acestor intreprinderi a fost depusa la un tribunal federal din Boston, in nord-estul Statelor Unite. El a denuntat un ”comert ilicit” pe teritoriul mexican, care cauzeaza ”pagube directe” Mexicului. ”Avem incredere in calitatea juridica a ceea ce prezentam. Vom pleda cu toata seriozitatea necesara. Vom castiga acest proces si vom reusi sa reducem in mod drastic traficul ilicit de armament in Mexic”, a subliniat intr-o conferinta de presa Marcelo Ebrard. PROCEDURA ”FARA PRECEDENT” Marcelo Ebrard a apreciat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mexic a intentat miercuri un proces în fața instanței federale din Boston, nord-estul Statelor Unite, împotriva marilor producatori de arme din SUA, a declarat miercuri ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard denunțând un „comerț ilicit” pe teritoriul mexican care provoaca…

- Miercuri, la cateva ore dupa ședința Consiliului de miniștri al Ucrainei, un barbat avand un comportament agresiv a incercat sa comita un atentat sinucigas in incinta cladirii guvernului. A fost reținut și supus interpelarilor, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Interne, Artem…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, considera ca experienta Guvernului in exercitiu in domeniul dialogului cu marile puteri si mai ales cu Statele Unite arata ca „a avea incredere in Occident nu functioneaza”, relateaza AFP.

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene pentru a sustine fortele Guvernului afgan, aflat sub presiunea talibanilor in timp ce trupele straine conduse de SUA sunt in faza finala a retragerii din tara, relateaza Reuters.

- Statele Unite au impus joi sanctiuni financiare impotriva ministrului cubanez al apararii, Alvaro Lopez Miera, si a unei unitati speciale a Ministerului de Interne in urma 'reprimarii' recentelor 'manifestatii pasnice si prodemocratie' din Cuba, Washingtonul amenintand totodata cu noi masuri punitive,…

- ”Participantii sunt asteptati sa continue consultarile cu privire la posibila revenire a Statelor Unite in acordul nuclear si sa asigure implementarea deplina si efectiva a acestui acord “, a declarat Araqchi, principalul negociator al Iranului la discutii, pe canalul sau de pe aplicatia de mesagerie…

- Andrea Meza, reprezentanta Mexicului, este de aseara Miss Univers 2021. Ea a fost incoronata duminica seara in Statele Unite, la cea de-a 69 ediție a concursului mondial de frumusețe. Juriul a fost format din 8 femei. Gazdele concursului au fost Mario Lopez și fosta Miss Univers Olivia Culpo, care a…

- Guvernului israelian si organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, ar putea ajunge in urmatoarele zile la un acord de incetare a confruntarilor militare, afirma surse diplomatice, potrivit cotidianului Times of Israel preluat de mediafax. Vezi și: Blitzkrieg de…