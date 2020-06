Stiri pe aceeasi tema

- "Un atentat a fost comis impotriva secretarului Securitatii publice a orasului Mexico. Primarul Capitalei, Claudia Sheinbaum, m-a informat despre aceasta, mentionand ca el a fost ranit", a declarat presedintele. Viata lui Omar Garcia Harfuch ar fi "in afara pericolului", potrivit unui mesaj pe Twitter…

- Seful securitatii orasului Ciudad de Mexico, Omar Garcia Harfuch, a fost ranit vineri intr-un atentat, a anuntat presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, care in urma evenimentului si-a intrerupt vizita efectuata in statul Michoacan din vestul tarii, potrivit AFP si EFE."Un atentat…

- Mexicul, stat deja afectat de criza sanitara provocata de coronavirus, a fost zguduit marti, 23 iunie, de un cutremur violent care a provocat moartea a cel putin sase persoane, a afectat structura de rezistența a zeci de imobile, scos din case sute de persoane si a declansat o alerta de tsunami din…

- Dana Rogoz este fara indoiala una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țara. Frumoasa vedeta se pregatește sa devina mamica pentru a patra oara, insa se confrunta cu probleme serioase, data fiind situația creata de noul coronavirus. Ce le-a transmis ”Ambramburica” internauților?

- Justin Stefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal sustine pe blogul sau personal, ca procesul de licentiere, aflat in administrarea Federatiei Romane de Fotbal, nu trebuie sa duca la disparitia unor cluburi din Liga 1. "Adevarul este ca in Liga 1 sunt astazi multe cluburi cu probleme…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul serii de sambata, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebritate.”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Politie Rurala…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a refuzat sa stopeze taierile legale de lemn pe perioada starii de urgența, chiar in urma apariției a zeci de dovezi ca au loc defrișari ilegale masive pe fondul concentrarii forțelor de ordine pe activitațile de menținere a carantinei. Decizia lui Alexe vine dupa ce…

- Continua și in acest an vechea problema a locuitorilor satului Aghireș din comuna Meseșenii de Jos, respectiv presiunea scazuta sau lipsa apei curente in multe gosopdarii. Asta deși cei mai mulți ar putea avea apa, avand branșamentele facute. Lucrarile ce se defașoara la rețeaua de apa din Meseșenii…