Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, Rusia incalca in mod flagrant dreptul internațional și prevederile actelor pe care insași ea le-a recunoscut sau a aderat la acestea. Unii experți se intreaba daca Federația Rusa mai respecta cel puțin formal Constituția Republicii Moldova și principiul neutralitații țarii noastre…

- Partidul Liberal constata cu ingrijorare escaladarea razboiului din țara vecina, Ucraina, declanșat de Federația Rusa, și in special de Vladimir Putin, pentru refacerea URSS. In ceasta situație, de maxima incordare a relațiilor internaționale din Europa și din intreaga lume, președintele rus, in vechea…

- Concernul rus Gazprom fie ne va sista complet livrarile de gaze naturale de la 1 octombrie, fie va reduce volumele, prognozeaza expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov. Expertul afirma ca trecerea la formula de iarna in formarea tarifului pentru gaze, care este una avantajoasa pentru Republica…

- Partidul de opoziție "Sor" a acuzat, duminica, Poliția și Agenția Naționala de Transport Rutier ca au impiedicat deplasarea oamenilor la o actiune de protest in masa la Chișinau, potrivit Tass, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Aproape 150 de sportivi și antrenori din șase țari europene, mai exact din Republica Moldova, Norvegia, Suedia, Turcia, Ucraina și din Romania, au participat la sfarșitul saptamanii trecute la prima ediție a turneului internațional de lupte greco-romane Cupa „Ștefan cel Mare", ...

- Studenții refugiați din Ucraina iși vor putea continua studiile in instituțiile de invațamant din Republica Moldova. O decizie in acest sens a fost luata, astazi, in ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidata de prim-ministra Natalia Gavrilița.

- Generalul de poliție Andri Nebitov, șeful Direcției Principale a Poliției Naționale din regiunea Kiev, a prezentat, pe canalul sau de YouTube, o filmare dintr-un subsol din Bucha, cu pereții plin de gauri de gloanțe, despre care spune ca a fost o „camera de tortura” a civililor, arata publicația ucraineana…

- Este rasturnare de situație in razboi. S-a aflat care este schimbarea uriașa anunțata de Ucraina. Reprezentanții armatei lui Volodimir Zelenski au facut un anunț la care nici rușii nu se așteptau. Despre ce anunț este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Ultimele vești despre razboiul din Ucraina.…