Puternica Agenție Centrala de Informații (CIA) a lansat un videoclip incercand sa convinga rușii nemulțumiți sa-și toarne proprii lideri. Este al treilea videoclip de pana acum, despre care agenția susține ca este o tactica eficienta. CIA afirma ca exploateaza nemulțumirea tot mai ridicata a rușilor fața de razboiul din Ucraina. CIA a lansat un nou