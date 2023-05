Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi in scadere și multe ploi. Cum va fi vremea pana la inceputul lunii iunie Mijlocul lunii mai aduce temperaturi mai coborate decat cele normale pentru data din calendar, dar și multe ploi, anunța meteorologii, relateaza romania24.ro. Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat vineri prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, dupa prima saptamana, vor fi temperaturi normale de primavara, dar va ploua mult.

- Sfarșitul lunii martie aduce vreme tot mai rece, iar vanturile iși vor face de cap in toata țara. Romania intra in cod galben, iar la munte, cod portocaliu și chiar roșu. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața o informare meteo de intensificari ale vantului, precipitații moderate…

- Potrivit prognozei speciale pentru București emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pana marti, la 09:00, vremea se va mentine calda pentru aceasta data, dar va fi usor instabila. Cerul va prezenta innorari, temporar accentuate dupa-amiaza si seara, cand vor fi averse, posibil insotite…

- Au trecut deja cateva zile din martie, prima luna de primavara calendaristica, in care cei mai mulți spera ca soarele bland iși va face apariția tot mai des pe cer, iar temperaturile vor fi placute, cat sa uitam de frig și de sezonul de iarna. Vin informații actualizate, de la Administratia Nationala…

Vremea de Babe: Mercurul va urca in termometre la inceputul lunii martie Vremea se incalzește de la inceputul lunii martie in aproape toate zonele țarii, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

