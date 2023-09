Stiri pe aceeasi tema

- Meta, fosta Facebook, urmeaza sa lanseze in cursul acestei saptamani, dupa mai multe luni de teste interne, o serie de chatboti, care vor fi disponibili utilizatorilor de pe platformele sociale ale companiei, transmite News.ro.Miercuri, cand va avea loc evenimentul Meta Connect, Meta va lansa mai multi…

- 2,4 milioane de romani beneficiaza de ajutorul oferit prin cardurile sociale in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania". Din pacate, exista riscul ca aceste carduri sa se blocheze, dar exista și o soluție simpla la indemana oricui. ”Peste 10.000 de carduri sunt in momentul de fața…

- 2,4 milioane de romani beneficiaza de ajutorul oferit prin cardurile sociale in cadrul programului guvernamental "Sprijin pentru Romania". Din pacate, exista riscul ca aceste carduri sa se blocheze, dar exista și o soluție simpla la indemana oricui. ”Peste 10.000 de carduri sunt in momentul de fața…

- Denumit cu un joc de cuvinte in engleza “Any Wear, Anywhere” (Orice haina, oriunde), serviciul este valabil pana la sfarsitul lunii august 2024, iar Japan Airlines spune ca ar putea reduce emisiile de carbon prin reducerea greutatii transportate de avioanele sale. Programul “Any Wear, Anywhere” estimeaza…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat, marti, ca nu poate confirma informatiile din presa privind reducerea ritmului procesarii uraniului in Iran, subliniind ca Washingtonul ar saluta actiuni ale Teheranului in sensul detensionarii "amenintarii nucleare", anunța Mediafax.Surse citate…

- Intr-o luna, Meta va lansa chatboti cu personalitati multiple, scrie Financial Times, citand surse anonime din cadrul companiei. Chatbotii vor permite utilizatorilor sa interactioneze in noi feluri cu produsele gigantului american. Personalitatile multiple se refera la modul in care chatbotii pot fi…

- Compania de Apa Arieș S.A., in calitate de Beneficiar al proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU LA NIVELUL COMPANIEI DE APA ARIEȘ S.A.”, cod SMIS 2014+ 158441, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura…

- In ziua in care președintele Klaus Iohannis a promulgat noile legi ale Educației, Ministerul Educației (ME) a publicat eronat ierarhia mediilor de la Evaluarea Naționala (EN), pentru ca specialiștii instituției nu au știut sa debifeze o opțiune din soft. Surse din cadrul ME au explicat, pentru „Romania…