Mark Zuckerberg a reusit printr-un miracol sa tina sub cheie un secret important si anume ca a creat inca o retea de socializare. Mai mult decat atat, e vorba despre un rival pentru Twitter, pe numele sau Threads. Threads va sosi pe 6 iulie si avem de-a face cu o aplicatie de social networking care e deja listata in App Store, cu o optiune de precomanda. Utilizatorii Android vor primi Threads in curand, asa cum indica si o listare din Google Play. Serviciul are si o pagina web dedicata, cu tot cu login. Ce e interesant e ca ramura Instagram de la Meta s-a ocupat de acest proiect. Utilizatorii…