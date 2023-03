Stiri pe aceeasi tema

- Meta, compania mama a Facebook si Instagram și condusa de Mark Zuckerberg, a anuntat vineri ca lucreaza la crearea unei noi retele sociale care, conform descrierii sale, pare a fi un potential viitor competitor al Twitter, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Ne gandim la o retea sociala descentralizata…

- Meta Platforms Inc. analizeaza planurile de lansare a unei noi aplicații de socializare in incercarea de razbi Twitter pe plan internațional. „Exploram o rețea sociala descentralizata de sine statatoare pentru schimbul de actualizari de text. Credem ca exista o oportunitate pentru un spațiu separat…

- Tesla a concediat zeci de angajati din departamentul sau Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plangeri depuse la o agentie guvernamentala, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Compania a permis anterior doar publicitatea pentru produsele topice CBD derivate din canepa, in timp ce alte platforme de social media, inclusiv Facebook, Instagram si TikTok, urmeaza ”o politica de publicitate fara canabis”, deoarece canabisul ramane ilegal la nivel federal. Cu toate acestea, mai…

- Tesla a redus preturile vehiculelor sale electrice la nivel global cu pana la 20%, extinzand un efort de ieftinire a produselor sale si provocandu-i pe rivalii sai, dupa ce a ratat sa atinga estimarile Bursei de pe Wall Street referitoare la livrarile din 2022, relateaza Reuters . Masura marcheaza o…

- Elon Musk a postat prima oara pe Twitter dupa ce peste 10 milioane de oameni au votat, in propriul sondaj pe care l-a propus, in favoarea demisiei sale din functia de director executiv al companiei. El a anuntat ca doar abonatii care au cont platit, Twitter Blue, vor putea vota in viitoarele sale sondaje…

- Platforma de socializare deținuta de Elon Musk a anunțat duminica ca va elimina conturile create exclusiv cu scopul de a promova alte rețele sociale, precum și link-urile care fac trimitere catre acestea, transmite Reuters.„Twitter nu mai autorizeaza promovarea gratuita a anumitor retele de socializare…