Meta nu va mai face dispozitivele Portal pentru consumatori

Meta va pune in aplicare o schimbare in strategia inspirata parca de la Google – mutarea din zona de consumer pe zona de business a unui produs incununat de esec. Este cazul difuzoarelor Portal, care au fost afectate inca de la inceput de faima negativa a companiei americane – oamenii au considerat ca au suficient Facebook pe telefon si nu mai au nevoie si de un de un difuzor care sa le asculte conversatiile. Linia de difuzoare Portal a debutat in 2018, iar in 2021, conform IDC, Meta a livrat in jur de 800.000 de dispozitive Portal, ceea ce reprezenta sub 1% din piata difuzoarelor inteligente.…