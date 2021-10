Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul evenimentului Connect 2021, Mark Zuckerberg a prezentat Meta, noua entitate care va reuni aplicațiile, tehnologiile și celelalte produse Facebook. Compania Facebook Inc. devine astfel Meta Platforms Inc. (www.meta.com) și va controla platformele Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger și…

- Compania Facebook a anuntat joi ca isi va schimba numele in Meta. Schimbarea este parte dintr-un proces de rebranding, dupa ce Facebook a fost ținta unor critici intense in ultima vreme. Compania-mama, ce deține Facebook, Instagram și Whatsapp, iși schimba numele in Meta și adopta un nou logo, ce seamana…

- Facebook a anuntat, joi, ca isi va schimba numele in Meta. Potrivit informatiilor din presa internationala, reteaua de socializare isi va pastra numele de Facebook, in schimb compania-mama, din care fac parte si Instagram sau Whatsapp, se va numi Meta. „De acum inainte, vom fi mai intai metavers,…

- Meta va fi noul nume oficial al companiei care deține rețeaua Facebook, a anunțat Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei. Instagram and WhatsApp vor ramane sub umbrela Meta. Meta va fi noul nume oficial al companiei care deține rețeaua Facebook, a anunțat Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei. Instagram and…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunțat ca numele corporației sale se va schimba in „Meta”, o acțiune care are loc in timp ce gigantul online se confrunta cu un val de critici privind efectele nocive pe care le are asupra utilizatorilor. Zuckerberg a facut anunțul, joi, la conferința anuala a Facebook,…

- Facebook ar putea sa-și schimbe numele, in curand. Mark Zuckerberg planuiește sa aduca modificari insemnate, potrivit antena3.ro. Conferinta anuala a companiei, Connect, care are loc saptamana viitoare, la 28 octombrie, ar fi momentul in care CEO-ul Facebook l-ar fi ales pentru a vorbi despre noua…

- Meme-urile, glumele și ironiile nu au incetat sa tot apara pe parcursul intregii seri, in contextul caderii rețelei mama Facebook și, totodata, a Instagram și WhatsApp. Aplicațiile nu au funcționat timp de aproximativ 6 ore. In plus, Mark Zuckerberg ar fi inregistrat pierderi de circa 6 miliarde de…

- Seara de 4 octombrie a marcat una dintre cele mai mari lovituri pe care le-a primit compania condusa de Mark Zuckerberg. Pentru aproape 6 ore, Facebook, Instagram și WhatsApp, unele dintre cele mai folosite aplicații și servicii din intreaga lume, nu au funcționat. Un incident similar a avut loc in…