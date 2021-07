Messi și ofranda unei echipe Messi, la primul trofeu cu Argentina. Copa America 2021. Era și pacat sa se retraga fara - avea doar un aur la JO cu selecționata olimpica și un Mondial U20. A fost 1-0 in finala cu Brazilia jucata chiar pe Maracana, la Rio. Meciul a inceput la 3 dimineața și nu s-a dat in Romania, dar streamurile sudamericane au bubuit in minutul 21. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

