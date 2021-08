Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea de film afgana Sahraa Karimi, in varsta de 38 de ani, a transmis, pe Twitter, o scrisoare deschisa adresata cineaștilor din intreaga lume, in care cere ajutor pentru semenii ei din țara. „Nu ințeleg aceasta tacere”, scrie Karimi, in timp ce roaga artiștii și presa din toata lumea sa vorbeasca…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- Talibanii au preluat puterea in Afganistan, la capatul a zece zile in care au cucerit, pe rand, cele mai importante orașe ale țarii. Insurgenții se pregatesc sa declare Emiratul Islamic al Afganistanului, iar peste noapte, civilii s-au trezit intr-o țara dominata de haos, noteaza BBC . Aisha Khurram,…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…

- Aeroportul din Kandahar a fost atins de trei rachete, in noaptea de sambata spre duminica. Pista a fost avariata, iar zborurile anulate. Kandahar este un oras important situat in sudul Afganistanului `Doua dintre rachete au avariat pista (…), iar din acest motiv toate zborurile de la si catre aeroport…

- Regina Elisabeta a II-a a transmis un mesaj de susținere pentru nationala Angliei inainte de finala Euro-2020. In mesaj, suverana amintește de trofeul mondial castigat de englezi in urma cu 55 de ani si le ureaza succes jucatorilor. „Domnului Gareth Southgate, OBE (Antrenor) In urma cu 55 de ani am…

- Mesajul a fost transmis dupa ce Curtea Constituționala a admis sesizarea depusa de social-democrați privind neconstituționalitatea numirilor șefilor interimari de la Televiziunea Romana și Radioul Public.”Petrecerea s-a terminat! Plecați acasa! Cu tot cu experții voștri in vrajitorie! CCR - in unanimitate,…