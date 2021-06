Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic.

- Cei doi polițiști din Pitești care au imobilizat violent un barbat, ce a murit ulterior, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Victima avea 63 de ani și a decedat pe data de 16 aprilie, dupa ce a fost evacuat dintr-o terasa și imobilizat cu forța de catre cu doi agenți.

- Barbatul care a decedat in timp ce era evacuat de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti avea o alcoolemie de 2 la mie, a declarat, duminica, medicul-sef Dan Manu, care a prezentat rezultatele autopsiei, intr-o conferinta de presa la Pitesti. "Laboratorul de toxicologie medico-legala m-a informat…

- Colegii care i-au acoperit, procurorii care au clasat cazul din 2018 și judecatorii care au girat mușamalizarea dosarului respectiv pot fi considerați autori morali ai faptelelor comise anul trecut de torționarii de la Secția 16 - dosar in care ambii reclamanți au murit subit, „din cauze necunoscute”.

- Aflat in in arest la domiciliu, in dosarul in care este acuzat de rapirea și torturarea unor oameni - care, intre timp, au murit, din cauze necunoscute -, liderul de sindicat Viorel Șeicaru a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca la una dintre intervențiile cu iz de abuz in serviciu a participat…

- Fost membru marcant al gruparii Sportivilor, Florian Ghiorghe, zis Aladin, fratele tanarului rapit de polițiștii de la Secția 16, torturat și decedat, dupa jumatate de an, din cauze necunoscute, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca a fugit din țara, de teama sa nu fie „executat” de poliție.

- Intr-un interviu pentru Libertatea, Ghiorghe Ghiorghe povestește cum a aflat despre moartea fiului sau, respinge informația ca acesta ar fi avut o problema cu drogurile, spune ca il cunoaște și pe celalalt barbat agresat de oamenii legii care a murit in urma cu doua saptamani și ii transmite ministrului…

- S-a stins din viata si cel de-al doilea barbat care ar fi fost batut si torturat de politisti in urma cu sase luni! Tanarul a fost gasit mort, in locuinta unui cunoscut, la nici trei saptamani de la moartea celuilalt tanar. Vestea a cazut ca un trasnet peste apropiatii barbatului si le-a ridicat multe…