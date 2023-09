Stiri pe aceeasi tema

- Familiile afectate de exploziile de la Crevedia fac marturii sfasietoare. Au reusit sa mearga insotiti de politisti, in incercarea de a mai recupera din lucruri, si spera sa iși mai gaseasca animalele in viata. Imaginea este insa una de cosmar.

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Ancai Alexandrescu, martora care nu și-a dezvaluit numele și a fost identificata drept "Mihaela" a relatat clipele de dinaintea tragediei."Eram in mașina cu fiul meu, am trecut prin fața stației respective. Mirosea extrem de tare, chiar i-am spus baiatului,…

- Tatal patronului stației GPL din Crevedia, reacție halucinanta legata de explozia care a ingrozit Romania: ”Este problema lor”. Patronul stației GPL, care nu mai are autorizație de 3 ani, este Ionuț Durdulea, nimeni altul decat fiul primarului PSD din Caracal, Ion Durdulea. Edilul a avut și el cateva…

- Explozia de la stația GPL din Crevedia a lasat in urma zeci de raniți și doi morți. Se pare ca mai multe instituții ale statului cunoșteau activitatea desfașurata, insa nu s-a facut niciun control.

- Un dosar in rem a fost deschis de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București referitor la modul in care au intervenit pompierii la incediul de dupa explozia de la stația GPL din Crevedia, potrivit surselor judiciare.

- O noua tragedie cumplita a zguduit Romania in urma cu doar o zi! Mai multe explozii puternice s-au produs ieri la o stație GPL din Crevedia. In urma exploziei, doua persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Dupa aceasta tragedie, Klaus Iohannis,…

- Conducerea Ministerului Sanatații este in legatura permanenta cu toți managerii de spitale din București și 12 instituții sunt deja pregatite sa primeasca pacienți, a transmis Ministerul Sanatații. In spitale s-a declașat planul alb de interventie, care se activeaza in caz de catastrofa și este echivalentul…

