Mesajul postat de Adda pentru femeile care critică persoanele publice: „Să știți că și ele au probleme hormonale, emoționale” Adda a rabufnit intr-o postare pe Instagram dupa ce a observat ca multe femei critica persoanele publice de sex feminin. „Daca voi aveți scuze și nevoie de ințelegere, ele de ce n-ar avea?!”, s-a intrebat cantareața in mod retoric. Multe dintre persoanele publice din Romania au conturi oficiale pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram sau, mai nou, TikTok. Au sute de mii sau chiar milioane de fani și, printre aceștia, și multe persoane care ii critica. Acum, Adda a remarcat ca multe persoane publice de sex feminin sunt criticate de femei in spațiul public. In acest context, ea a postat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Imbracata din cap pana in picioare, „Contesa Digitala”, așa cum e supranumita, s-a pozat in cimitir. Anul 2023 a fost un an mai dificil pentru Ana Morodan, care a fost condamnata in octombrie la 1 an,…

- Diana Munteanu a atras atenția cu cele mai noi fotografii postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea matinalului de weekend de la Antena 1 se bucura la inceput de an de o vacanța in Maldive. Diana Munteanu a parasit Romania inainte de Anul Nou. Aflata in concediu de la Antena 1, prezentatoarea…

- Ministrul Digitalizarii a vorbit despre inițiativele pe care Romania le va lua cu privire la accesarea internetului, dupa ce președintele din Italia a propus folosirea buletinului pentru utilizarea acestuia.Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii a precizat, intr-o intervenție la Antena 3, care sunt…

- Ecaterina Ladin, cunoscuta de publicul larf ca Dalida din Las Fierbinți, este insarcinata pentru a treia oara. Pe rețelele de socializare, actrița din celebrul serial de la PRO TV a postat imagini emoționante alaturi de familia ei.Extrem de discreta cu viața personala, actrița din Las Fierbinți a preferat…

- Mircea Toma a declarat, la Prima News, ca institutia, care se ocupa de emisiunile TV si Radio, de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva a Uniunii Europene, si extinde astfel reglementarile si asupra spatiului digital. ”Suntem in plin proces de adaptare a normelor de utilizare…