Mesajul PGC Partners Cu satisfacție, doresc sa impartașesc faptul ca echipa noastra de la PGC Partners a fost alaturi de cunoscutul jurnalist Cornel Nistorescu și ziarul Cotidianul (ziar fondat de catre celebrul Ion Rațiu) intr-un litigiu care a reprezentat un demers esențial pentru apararea exercitarii dreptului la libera exprimare a presei, un drept fundamental consacrat de Convenția Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta lunga batalie juridica desfașurata pe parcursul a trei ani, intre 2020 și 2023, a implicat eforturi susținute și o abordare meticuloasa din partea echipei noastre de avocați. Am urmarit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

