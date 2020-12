Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Cițu a primit, astazi, votul de incredere in Parlamentul Romaniei cu 260 voturi „pentru” și 186 de voturi „impotriva”. Toți cei 18 miniștri au primit aviz pozitiv in comisiile de specialitate. „Coaliția PNL-USR PLUS-UDMR a venit cu oameni... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Acțiunea de Craciun a suporterilor alb-violeți și a Politehnicii Timișoara continua pentru al 11-lea an consecutiv. Desi e o situatie epidemiologica deosebita, fanii-voluntari raman pe baricade. Anul acesta ei vor veni in sprijinul copiilor defavorizati de pe raza comunei Biled, judetul Timis, dupa…

- Mai multi braileni au reclamat, luni, pe retelele de socializare, faptul ca au fost apelati cu numar ascuns, atat pe telefoane mobile, cat si pe telefoane fixe, iar o voce robotica le-a transmis un mesaj in care erau certati pentru ca au votat „cu hotii lui Tudose”. Vești fantastice: pestele fosila…

- „Este vorba despre un pacient oncologic in tratament, imobilizat la pat, predispus la infecții și cu multe comorbiditați asociate printre care si probleme de deglutiție (inghițire). Pacientul s-a aflat in stare foarte grava inca de la internare sa. Pentru ca prezenta simptomatologie asociata infecției…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Șag. Un barbat in varsta de 66 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a traversat șoseaua prin loc nepermis, fara sa se asigure și a fost lovit de mașina. Victima a primit primul ajutor de la un pompier aflat in timpul…

- Vestea morții Mioarei Neagu, renumitul medic din Fetești, a venit ca un șoc pentru toata lumea, mai ales ca nimeni nu se aștepta ca femeia in varsta de 48 de ani sa piarda lupta cu virusul ucigaș. Marcat de moartea șefei UPU a fost și Raed Arafat, care și-a exprimat condoleanțele public, pe rețelele…

- Iubitul vedetei i-a aplicat o bataie zdravana iar apoi a "aruncat-o" la tomberon. Si problemele nu se incheie aici. Barbatul ar fi chiar un cunoscut traficant. De altfel, femeia a primit amenintari cu moartea zile de-a randul si a cerut ordin de protectie din partea oamenilor legii. „Din iunie…