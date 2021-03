Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Catanga, careia atat de frumos i se mai spunea și ”Regina muzicii lautarești”, a lasat in urma multa durere. A fost iubita de o țara intreaga, insa, la inmormantarea de sambata au avut voie sa asiste doar cateva persoane, in condițiile in care decesul survenise in urma imbolnavirii artistei …

- Moartea fulgeratoare a Corneliei Catanga a cazut ce un trasnet peste lumea artistica de la noi. Cantareața a fost rapusa de Covid la 63 de ani. S-a stins in urma unui stop cardiorespirator, iar colegii sunt in stare de șoc! Cei care au luat legatura cu artista in ultimele doua saptamani spun ca aceasta…

- Cornelia Catanga a incetat din viața la doar 63 de ani. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica lautareasca a fost rapusa de COVID 19. Dupa moartea artistei au inceput sa apara la lumina mai multe detalii despre ea. Astfel, s-a aflat care a fost ultima dorinta a lui Catanga. Ea iși dorea ca…

- Cornelia Catanga este inmomrantata in aceste momente la cimitirul Ghencea din București. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de la slujba care se desfașoara acum, unde Aurel Padureanu și fiul sau sunt ingenunchiați de durere la sicriul artistei.

- "Aș zice Buna-dimineața, dar nu e buna. Am inceput ziua cu aceasta știre, care m-a tulburat, fapt pentru care transmit familiei și prietenilor ei, muzicii lautarești, in special, precum și tuturor romanilor care indragesc acest gen, sincere condoleanțe. Ma rog pentru sanatatea soțului ei, și dansul…

- Nicoleta Voicu, replica acida la adresa celor care il critica pe Aurel și Alex Padureanu, dupa moartea Corneliei Catanga. Artista, ingenuncheata de moartea ”Reginei muzicii lautarești”, a izbucnit pe rețelele de socializare. Mesajul dur postat de interpreta de muzica populara chiar pe contul sau de…

