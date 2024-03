Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul inregistrat de Prințesa de Wales a fost deja vizionat de zeci de milioane de ori. Dupa o lunga tacere, Kate Middleton a anunțat ca are cancer, insa nu a oferit prea multe detalii despre diagnosticul pe care l-a primit. Un specialist in oncologie a analizat declarațiile și a explicat unde s-a…

- Oana Roman a transmis un mesaj special, dupa ce Kate Middleton a fost diagnosticata cu cancer. Vedetei nu i-a venit sa creada cand a auzit ca Prințesa de Wales se confrunta cu grave probleme de sanatate. Iata ce a postat aceasta pe rețelele de socializare!

- Apar noi detalii despre Kate Middleton! Dupa ce s-au tot facut speculații despre fotografia trucata publicata pe Instagram, in care apare Prințesa de Wales apare alaturi de cei trei copii ai sai, soția Prințului William a fost vazuta pentru prima data in public dupa ce a fost operata. Ea a fost zarita…

- Prințesa de Wales a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram, dupa operația abdominala, in care apare alaturi de copiii ei, dar fara verigheta pe mana. Imediat dupa postarea respectivei fotografii, internauții n-au iertat-o și au speculat imediat ruptura dintre ea și soț. Catherine, prințesa de…

- A fost publicata prima fotografie oficiala cu printesa de Wales, dupa ce aceasta a suferit o interventie chirurgicala abdominala, in ianuarie acest an. Palatul Kensington a facut publica, duminica, o fotografie cu Catherine, prințesa de Wales. Este prima poza oficiala cu Kate dupa aproape doua luni,…

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie, care au dus la tot felul…

- Kate Middleton se confrunta cu probleme de sanatate! Prințesa de Wales și-a petrecut doua saptamani in spital, iar acum a fost externata. In timpul in care a fost sub supravegherea medicilor, Kate Middleton ar fi fost supusa unei intervenții chirurgicale!

- Kate Middleton, operata de urgenta. Nu va mai iesi in public pana la Paste! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala. Anunțul a fost facut ieri de Palatul Kensington. Nu au fost date insa detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care…