Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a fost externata. Cum se simte prințesa dupa operație! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala in urma cu doua saptamani. Nu se știe care sunt problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații .…

- Kate, printesa de Wales, s-a intors acasa, fiind exernata dupa ce a suferit o interventie chirurgicala abdominala, a anuntat luni Palatul Kensington intr-un comunicat, in care se precizeaza ca sotia printului mostenitor face progrese in ceea ce priveste ameliorarea starii de sanatate, relateaza Reuters.

- Problemele de sanatate cu care se confrunta Kate Middleton l-au daramat pe Prințul William. Zilele trecute, Prințesa de Wales a suferit o intervenție chirurgicala la o clinica privata din Londra. Partenerul sau de viața a fost in permanența cu ea, dar la ieșirea din spital, Prințul William parea trist…

- Ingrijorare mare in Marea Britanie din cauza sanatatii viitoarei regine. Kate Middleton a fost operata pentru o problema abdominala, dar perioada de recuperare de trei luni ii face pe multi sa creada ca afectiunea este mult mai grava decat lasa familia regala sa se inteleaga. Printesa de Wales se simte…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…

- Kate Middleton a suferit o operație abdominala la un spital privat din Londra. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Palatului Kensington, intervenția chirurgicala a fost un succes, iar Prințesa de Wales va ramane internata cel puțin 10 zile pentru a se recupera.

- Problemele de sanatate se țin lanț in familia regala britanica. Saptamana viitoare, Regele Charles al III-lea se va prezenta la spital pentru a fi operat din cauza unei afectiuni la prostata, informeaza BBC. „La fel ca mii de barbati in fiecare an, Regele a solicitat tratament pentru o prostata marita”,…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…